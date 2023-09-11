В Кирове нашли девочку, пропавшую в конце минувшей недели

Поисками занимались полиция и волонтеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове успешно разыскали 12-летнюю девочку, пропавшую в конце минувшей недели. Подробности сообщили в отряде по розыску несовершеннолетних «Первый».

Юная жительница областного центра пропала 8 сентября. В последний раз ее видели в Ленинском районе. Волонтеры составили ориентировку и разослали ее по соцсетям. Поисками занималась полиция, к правоохранителям также подключились добровольцы.

Днем понедельника, 11 сентября, стало известно, что поиски окончены. Волонтеры «Первого» сообщили, что девочка найдена, жива. Информацию о том, где она находилась на протяжении нескольких дней, отряд не разглашает.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области нашли пропавшего 16-летнего подростка.