В Кировской области нашли пропавшего 16-летнего подростка

Фото: пресс-служба администрации Вахрушевского городского поселения

В Слободском районе нашли пропавшего 16-летнего подростка. Об этом сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

Как сообщалось ранее, подросток пропал в четверг, 8 сентября. В тот день юношу в последний раз видели в поселке Вахруши. С тех пор местонахождение подростка оставалось неизвестным. Позднее в поисковом отряде сообщили, что мальчик найден. Волонтеры уточнили, что подросток жив. Где юноша был все это время и при каких обстоятельствах его нашли, не сообщается.