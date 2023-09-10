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НовостиОбщество10 сентября 2023 9:01

В Кировской области нашли пропавшего 16-летнего подростка

Его искали с 8 сентября
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Вахрушевского городского поселения

Фото: пресс-служба администрации Вахрушевского городского поселения

В Слободском районе нашли пропавшего 16-летнего подростка. Об этом сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

Как сообщалось ранее, подросток пропал в четверг, 8 сентября. В тот день юношу в последний раз видели в поселке Вахруши. С тех пор местонахождение подростка оставалось неизвестным. Позднее в поисковом отряде сообщили, что мальчик найден. Волонтеры уточнили, что подросток жив. Где юноша был все это время и при каких обстоятельствах его нашли, не сообщается.