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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:56

В Кирове до конца недели закончится ремонт улицы Воровского

Общая протяженность участка, где идут работы - чуть более километра
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы ведутся в ночное время. Фото: киров.рф

Работы ведутся в ночное время. Фото: киров.рф

В Кирове близится к завершению ремонт улицы Воровского. Подробности сообщили в горадминистрации.

Подрядчик, ГДМС, асфальтирует участок от улицы Ленина до Дерендяева. Ночью воскресенья специалисты укладывали верхний слой покрытия. Им также предстоит обустроить съезды, тротуары и парковки. Планируется, что ремонт километрового участка завершится до конца текущей неделе при благоприятной погоде.

Сейчас также продолжаются работы на других улицах города. Так, на участке Московской от Ульяновской до Садаковской закончили укладку верхнего слоя асфальта. На улице Свободы на 70% выполнено устройство покрытия. До конца сентября подрядчик должен закончить ремонт на площади Коминтерна.