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НовостиОбщество9 сентября 2023 8:29

Ищут четвертый день: в Кировской области пропала 66-летняя женщина

В Кировской области четвертый день ищут пропавшую 66-летнюю женщину
Алексей ЕЛАГИН
Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Кирово-Чепецком районе ищут пропавшую Шаклеину Галину Александровну 1956 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 66-летняя женщина – жительница поселка Просница. Она пропала еще в среду, 6 сентября. С тех пор местонахождение жительницы Кировской области остается неизвестным.

Рост пропавшей – 160 сантиметров, она нормального телосложения с голубыми глазами и седыми волосами. Женщина была одета в голубую блузку, серые джинсы и белые кроссовки. С собой у нее была коричневая сумка.

– Если вы вечером 6 сентября видели Галину Александровну по пути из поселка Просница в деревню Родыгинцы, просим вас сообщить инфоргу поиска по телефону: 89128211707, – говорится в сообщении.

Напомним, в Кирове второй день ищут пропавшего 66-летнего мужчину. В пятницу, 8 сентября, он вышел из дома и не вернулся.