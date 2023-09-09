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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 5:17

Ушел из дома и не вернулся: в Кирове ищут пропавшего 66-летнего мужчину

В Кирове второй день ищут пропавшего 66-летнего мужчину
Алексей ЕЛАГИН
Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Кирове второй день ищут пропавшего Александра Шевырталова 1956 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Мужчина пропал в пятницу, 8 сентября. В тот день он вышел из дома и не вернулся. Рост пропавшего – 176 сантиметров, он нормального телосложения с седыми волосами и голубыми глазами. Кировчанин был одет в темно-синюю куртку, джинсы такого же цвета, а также в черные ботинки и синюю кепку. Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Тех, кому что-либо известно местонахождение пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.