Ушел из дома и не вернулся: в Кирове ищут пропавшего 66-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Кирове второй день ищут пропавшего Александра Шевырталова 1956 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Мужчина пропал в пятницу, 8 сентября. В тот день он вышел из дома и не вернулся. Рост пропавшего – 176 сантиметров, он нормального телосложения с седыми волосами и голубыми глазами. Кировчанин был одет в темно-синюю куртку, джинсы такого же цвета, а также в черные ботинки и синюю кепку. Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Тех, кому что-либо известно местонахождение пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.