В Кирове частично ограничат улицы Рудницкого и Ленина

Раскопки пройдут в три этапа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно ограничат движение транспорта на улицах Рудницкого и Ленина. Подробности сообщили в горадминистрации.

Как стало известно, на Рудницкого запланировано устройство канализационной сети. Работы начнутся с 11 сентября. В связи с этим на следующих участках ограничат движение транспорта:

- от дома №184к55 до дома №188к5 по Ленина - с 08.00 11 сентября до 19.00 22 сентября;

- от дома №188к5 по Ленина до дома №51 по Рудницкого - с 08.00 23 сентября до 19.00 6 октября;

- от дома №51 до дома № 55 по Рудницкого - с 08.00 7 октября до 19.00 15 октября.

Водителей просят заранее учитывать ограничения при построении маршрута.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове на полторы недели ограничат участок улицы Чапаева.