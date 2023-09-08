Срок окупаемости малых квартир в Кирове - менее 17 лет, если сдавать в аренду

За аренду небольшой студии можно выручить в среднем под 13 тысяч в месяц Фото: Даниил ОПАРИН

Окупаемость квартир площадью до 32 квадратов в Кирове составляет 16,4 года, - сообщают аналитики портала «Мир квартир».

Эксперты посчитали, как быстро окупится «однушка» (либо небольшая студия), взятая в новостройке и сдаваемая в аренду. Правда, не учитывали затраты на отделку, ЖКУ и допрасходы.

Быстрее всего такие приобретения окупаются в Грозном (менее 9 лет), а также в Вологде, Магнитогорске и Махачкале (чуть более 10 лет). Кировская область - 24-я в списке из 70 городов.

К слову, средняя стоимость такой квартиры по Кирову оценена в 2,5 миллиона рублей, а среднемесячная плата от арендатора - в 12 тысяч 833 рубля. Доходность - 6,1%.