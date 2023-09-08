В Кировской области с 2024 года вырастет прожиточный минимум

С нового года вырастет прожиточный минимум на душу населения, для трудоспособных жителей, пенсионеров и детей.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Кировской области вырастет прожиточный минимум. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона.
Согласно документу, с 1 января 2024 года величина прожиточного минимума составит:
- на душу населения - 13576 рублей;
- для трудоспособного населения - 14798 рублей;
- для пенсионеров - 11960 рублей;
- для детей - 14151 рубль.
В 2023 году суммы прожиточного минимума составляют:
- на душу населения - 12794 рубля;
- для трудоспособных - 13945 рублей;
- для пенсионеров - 11358 рублей;
- для детей - 13439 рублей.
Ранее мы также сообщали, что в 2023 году в бюджет Кировской области поступило более 26 миллиардов рублей.