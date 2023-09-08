В Кировской области с 2024 года вырастет прожиточный минимум

С нового года вырастет прожиточный минимум на душу населения, для трудоспособных жителей, пенсионеров и детей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кировской области вырастет прожиточный минимум. Соответствующее постановление опубликовало правительство региона.

Согласно документу, с 1 января 2024 года величина прожиточного минимума составит:

- на душу населения - 13576 рублей;

- для трудоспособного населения - 14798 рублей;

- для пенсионеров - 11960 рублей;

- для детей - 14151 рубль.

В 2023 году суммы прожиточного минимума составляют:

- на душу населения - 12794 рубля;

- для трудоспособных - 13945 рублей;

- для пенсионеров - 11358 рублей;

- для детей - 13439 рублей.

Ранее мы также сообщали, что в 2023 году в бюджет Кировской области поступило более 26 миллиардов рублей.