С начала года в бюджет Кировской области поступило более 26 миллиардов рублей

Полученная за восемь месяцев сумма составляет 70% к годовому плану. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Министерство финансов Кировской области отчиталось о поступлениях в бюджет. Согласно предоставленным данным, за восемь месяцев 2023 года из федерального бюджета в региональный поступило более 26 миллиардов рублей - 70% от годового плана.

Из общей суммы 14,3 миллиарда составили целевые средства. Они направлены на:

-социальную политику - 4,8 миллиарда;

- дорожное хозяйство - 2,3 миллиарда;

- образование - 1,9 миллиарда;

- здравоохранение - 1,6 миллиарда;

- сельское хозяйство - 1,4 миллиарда.

11,6 миллиарда от общей суммы - нецелевые средства. Они тратятся на зарплату бюджетникам, соцвыплаты и покрытие расходов областных учреждений.