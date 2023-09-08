8 сентября кировчане смогут улететь в Уфу по дешевому билету

В пятницу, 8 сентября, стоимость билета не превысит 2900 рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировчане смогут улететь в Уфу по скидочной цене - но только один раз. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Победилово».

Такая возможность предоставится жителям областного центра сегодня, 8 сентября. Стоимость билета составит всего 2900 рублей, при этом в цену уже включены багаж и ручная кладь. Как подчеркнули в «Победилово», такая «акция» будет доступна только один день.

Вылет из Кирова - в 19.40, прибытие в Уфу - в 23.15 по местному времени. Билет можно купить на официальном сайте авиакомпании «КрасАвиа» по этой ссылке.

Ранее мы также сообщали, что пассажиропоток «Победилово» увеличился на 21% за восемь месяцев 2023 года.