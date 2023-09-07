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НовостиОбщество7 сентября 2023 12:29

В Кирове мужчина фиктивно продал долю квартиры, которую хотели арестовать за долги

Приставам удалось оспорить сделку через суд
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчина фиктивно продал долю в квартире родственнику и оформил сделку в Росреестре.

Мужчина фиктивно продал долю в квартире родственнику и оформил сделку в Росреестре.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как рассказали в областном ГУФССП, у одного из жителей Кирова накопился долг в размере 190 тысяч рублей - по коммунальным платежам и кредитам. При этом он являлся собственником доли в квартире и, чтобы избежать ареста имущества, пошел на хитрость.

Мужчина якобы продал недвижимость собственному родственнику и оформил сделку в Росреестре. Однако судебные приставы установили факт фиктивной продажи и обратились в суд.

В итоге сделку признали недействительной, и проданную долю вернули в собственность должника, а после арестовали. Сейчас имущество передано на принудительную реализацию, а вырученные деньги покроют долги кировчанина.

Ранее мы сообщали, что главе Котельнича внесли представление из-за ветхого жилого дома.