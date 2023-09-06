В Котельниче прокуратура заставила администрацию заняться ремонтом ветхого дома

Состояние жилого дома оставляло желать лучшего. Фото: ОНФ Кировской области

Главе администрации Котельнича внесли представление из-за ветхого дома. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о доме №27 по улице Гагарина. Как известно, мэрия города является собственником пяти из восьми квартир в здании, однако сама постройка находится в запущенном состоянии. По данным ведомства, ремонт входной группы и иного общего имущества давно не проводился, что создает угрозу жизни и здоровью жителей.

Главе администрации внесли представление. После этого мэрия определила управляющую компанию для надлежащего обслуживания дома. Прокуратура, в свою очередь, проинформировала организацию о необходимости ремонта. Установлен срок устранения нарушений.