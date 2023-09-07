Сельскую учительницу географии и ИЗО заставили вести биологию и регионоведение

Женщине недодали 50 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Кировской области поделилась историей учительницы из Опаринского района.

Женщина преподавала географию и ИЗО. С сентября 2022 года по март 2023-го ей дали дополнительную нагрузку: учительница вела также биологию и регионоведение. Однако сверхурочную работу ей оплачивали не целиком.

Тогда женщина пошла в органы и попросила помочь. Районный прокурор внес представление директору школы: потребовал устранить нарушения. Итог - перерасчет и выплата 50 тысяч рублей.

Ранее прокуратура точно так же помогла добиться выплат 18 сотрудникам «лесного» предприятия в Нагорском районе.