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НовостиОбщество7 сентября 2023 4:55

Сельскую учительницу географии и ИЗО заставили вести биологию и регионоведение

Кировскую учительницу заставили вести 4 предмета и не доплатили ей
Петр МАКСИМОВ
Женщине недодали 50 тысяч рублей

Женщине недодали 50 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Кировской области поделилась историей учительницы из Опаринского района.

Женщина преподавала географию и ИЗО. С сентября 2022 года по март 2023-го ей дали дополнительную нагрузку: учительница вела также биологию и регионоведение. Однако сверхурочную работу ей оплачивали не целиком.

Тогда женщина пошла в органы и попросила помочь. Районный прокурор внес представление директору школы: потребовал устранить нарушения. Итог - перерасчет и выплата 50 тысяч рублей.

Ранее прокуратура точно так же помогла добиться выплат 18 сотрудникам «лесного» предприятия в Нагорском районе.