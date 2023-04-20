18 сотрудников предприятия в Кировской области почти полгода жили без зарплаты

После вмешательства надзорного органа фирма погасила долг перед работниками. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несколько работников из Нагорского района не получали зарплату в течение нескольких месяцев. Подробностями поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства установили, что с ноября 2022 года по март 2023 на одном из лесопромышленных предприятий 18 сотрудников не получали деньги за свою работу. После проверки надзорным органом выяснилось, что долг руководителя организации вырос до 1 миллиона рублей. После проверки прокуратура вынесла представление директору предприятия.

После вмешательства надзорного органа все нарушения были устранены, фирма погасила долг перед работниками.