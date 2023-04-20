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НовостиОбщество20 апреля 2023 6:40

18 сотрудников предприятия в Кировской области почти полгода жили без зарплаты

Руководитель организации задолжал своим работникам миллион рублей
Артем ЗАМЯТИН
После вмешательства надзорного органа фирма погасила долг перед работниками.

После вмешательства надзорного органа фирма погасила долг перед работниками.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несколько работников из Нагорского района не получали зарплату в течение нескольких месяцев. Подробностями поделились в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства установили, что с ноября 2022 года по март 2023 на одном из лесопромышленных предприятий 18 сотрудников не получали деньги за свою работу. После проверки надзорным органом выяснилось, что долг руководителя организации вырос до 1 миллиона рублей. После проверки прокуратура вынесла представление директору предприятия.

После вмешательства надзорного органа все нарушения были устранены, фирма погасила долг перед работниками.