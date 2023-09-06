Рухнул с крыши: кровельщик погиб на объекте капитального ремонта

ЧП случилось в доме на Сурикова. Фото: киров.рф (тематическое)

Гострудинспекция Кировской области завершила расследование очередного несчастного случая.

В июле ООО «Строительно-монтажные работы № 1» взяло на объект капитального ремонта (дом № 4 по улице Сурикова) субподрядчика - простого рабочего, не трудоустроенного в какой-либо фирме. С ним заключили контракт на кровельные работы.

А уже этот субподрядчик привлек к работам своих знакомых - двоих братьев. Один из них - 33-летний мужчина - поскользнулся и рухнул вниз, осматривая крышу дома.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму. Три дня спустя он скончался в больнице.

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