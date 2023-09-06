Награды вернут ветеранам и их семьям: кировчанин пытался продать за границу 400 медалей

Контрабанду не пропустили через таможню. Фото: ФСБ

Жителю Кировской области не дали продать за границу государственные награды времен Великой Отечественной войны.

Кировчанина задержали с поличным на таможне при попытке незаконно вывезти медали и боевые ордена. Дома у мужчины нашли еще более обширную «коллекцию». В итоге у него на руках было более 400 госнаград.

Были возбуждены уголовные дела, по ним кировчанину назначили штраф. Награды изъяли, - сообщают в УФСБ России по Кировской области.

Медали и ордена вернут участникам войны и их родственникам.

Это далеко не первый подобный случай с начала года.