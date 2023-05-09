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НовостиОбщество9 мая 2023 12:12

В Кирове осудили мужчину за попытку отправить в Польшу чужие награды Великой Отечественной войны

Всего у него обнаружили 25 боевых орденов и медалей
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Всего у мужчины обнаружили 25 боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны. Фото предоставлено УФСБ России по Кировской области

Всего у мужчины обнаружили 25 боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны. Фото предоставлено УФСБ России по Кировской области

В Кирове осудили мужчину, который планировал продать за границей чужие награды Великой Отечественной войны. Как сообщили в УФСБ России по Кировской области, его задержали при попытке отправить медали в Польшу.

Всего у мужчины обнаружили 25 боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны. В отношении Андрея Щ. возбудили уголовное дело.

В результате суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно. Уточняется, что все награды вернут родственникам участников Великой Отечественной войны.

Напомним, что жительница Опаринского района первая в Кировской области получит медаль «За 50 мужественных лет с диабетом». Людмиле Жолобовой диагностировали сахарный диабет в 12-летнем возрасте.