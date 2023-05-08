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НовостиОбщество8 мая 2023 16:39

Жительница Опаринского района первая в Кировской области получит медаль «За 50 мужественных лет с диабетом»

Людмиле Жолобовой диагностировали сахарный диабет в 12-летнем возрасте
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Сейчас Людмиле Жолобовой 64 года. Фото: kirovreg.ru

Сейчас Людмиле Жолобовой 64 года. Фото: kirovreg.ru

Жительница Кировской области станет первой в регионе, кому присвоят медаль «За 50 мужественных лет с диабетом». Как рассказали в региональном Минздраве, Людмиле Жолобовой диагностировали сахарный диабет 1 типа еще в 12 лет.

Тогда пациентку доставили в тяжелом состоянии в областную больницу. С тех пор ей приходится соблюдать строгую диету, придерживаться определенного режима питания и регулярно вводить инсулин. Сейчас Людмиле Жолобовой 64 года. Она отмечает, что несмотря на заболевание, чувствует себя хорошо.

Отметим, что международная награда учреждена известным врачом-эндокринологом Эллиотом Джослином. Медаль вручается пациентам, которые прожили с диагнозом сахарный диабет более 50 лет.

Напомним, что кировские врачи спасли 88-летнего пациента из Вятских Полян со сломанным бедром.