Кировчан просят заранее выбирать пути объезда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове на улице Дерендяева на месяц ограничат движение транспорта. Как сообщили в городской администрации, на участке проведут строительно-монтажные работы.

Так, запланировано подключение к теплосетям дома №79. Водителей предупредили, что движение на участке будет прекращено до 4 октября. Кировчан просят заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что проезд у кировского перинатального центра заузили до 4 метров почти на 2 недели. Такие меры связаны с ремонтом теплосетей.