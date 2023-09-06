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НовостиОбщество6 сентября 2023 9:13

В Кирове на улице Дерендяева на месяц ограничат движение транспорта

На участке проведут строительно-монтажные работы
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Кировчан просят заранее выбирать пути объезда.

Кировчан просят заранее выбирать пути объезда.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове на улице Дерендяева на месяц ограничат движение транспорта. Как сообщили в городской администрации, на участке проведут строительно-монтажные работы.

Так, запланировано подключение к теплосетям дома №79. Водителей предупредили, что движение на участке будет прекращено до 4 октября. Кировчан просят заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что проезд у кировского перинатального центра заузили до 4 метров почти на 2 недели. Такие меры связаны с ремонтом теплосетей.