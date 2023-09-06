В Кировской области водитель погиб в ДТП с КАМАЗом

Спасти 39-летнего водителя автомобиля ГАЗ не удалось. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 5 сентября, в Кировской области произошло смертельное ДТП. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в Омутнинском районе столкнулись встречные ГАЗ и КАМАЗ.

Аварию зафиксировали в 18.15 на 766-м километре федеральной автодороги «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». В результате в ДТП пострадал водитель автомобиля ГАЗ. Спасти 39-летнего мужчину не удалось.

Кроме того, получили травмы два человека: 28-летний водитель КАМАЗа и 35-летняя женщина-пассажир автомобиля ГАЗ.

Напомним, что в Вятскополянском районе машина врезалась в опору ЛЭП: водитель погиб.