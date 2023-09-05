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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 8:49

В Вятскополянском районе машина врезалась в опору ЛЭП: водитель погиб

В Вятскополянском районе погиб водитель машины, которая врезалась в опору ЛЭП
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла вечером 4 сентября.

Авария произошла вечером 4 сентября.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Вятскополянском районе мужчина погиб в ДТП. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 4 сентября в 21.30 в деревне Нижние Шуни. У дома №60 по улице Центральной «Киа» съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. В результате погиб водитель машины, 52-летний мужчина. Причины происшествия ведомство не сообщает.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП. В них пострадали три человека и погиб один.

Ранее мы также сообщали, что в Афанасьевском районе машина сбила корову.