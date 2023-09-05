Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 сентября 2023 7:31

В Афанасьевском районе иномарка сбила корову

Животное погибло на месте, водитель не пострадал
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария случилась на федеральной трассе. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария случилась на федеральной трассе. Фото: ГИБДД Кировской области

В Афанасьевском районе машина сбила корову. Информацию сообщили в администрации округа.

Сигнал об аварии поступил в ЕДДС 5 сентября в 19.38. Инцидент произошел на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». В районе деревни Аверины «Ауди» сбил корову. Животное погибло на месте. Водитель остался жив и даже не пострадал.

- На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и ПСЧ-33. Водитель автомобиля самостоятельно вызвал эвакуатор, от медицинской помощи отказался, - добавили в администрации округа.

Ранее мы также сообщали о спасении лисенка, которого сбила машина в Кирово-Чепецке.