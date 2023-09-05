В Афанасьевском районе иномарка сбила корову

Авария случилась на федеральной трассе. Фото: ГИБДД Кировской области

В Афанасьевском районе машина сбила корову. Информацию сообщили в администрации округа.

Сигнал об аварии поступил в ЕДДС 5 сентября в 19.38. Инцидент произошел на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». В районе деревни Аверины «Ауди» сбил корову. Животное погибло на месте. Водитель остался жив и даже не пострадал.

- На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и ПСЧ-33. Водитель автомобиля самостоятельно вызвал эвакуатор, от медицинской помощи отказался, - добавили в администрации округа.

Ранее мы также сообщали о спасении лисенка, которого сбила машина в Кирово-Чепецке.