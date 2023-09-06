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НовостиОбщество6 сентября 2023 4:40

Лишь 2% кировчан любят своих начальников, но 47% - уважают

Многие опрошенные относятся к боссам равнодушно
Петр МАКСИМОВ
Симпатизируют своим непосредственным руководителям немногие - куда уж тут до любви...

Симпатизируют своим непосредственным руководителям немногие - куда уж тут до любви...

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

47% работающих жителей Кирова уважают своих непосредственных руководителей. Женщины (51%) испытывают это чувство чаще мужчин (43%), - следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Мужчины же чаще женщин говорили о равнодушии к начальству: 40% против 31%. Симпатизируют боссам лишь 6% опрошенных, а любят их всего 2%.

При этом 5% респондентов заявили о ненависти к начальству.

Ранее «Комсомолка» выясняла, что кировчан не устраивает в их рабочих местах. Как выяснилось, далеко не у всех есть окна и гардеробные комнаты, а некоторым даже приходится самим докупать мебель и технику либо тащить это из дома.