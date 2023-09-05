Кировские умельцы сделали 143 кило куриных костей из говядины на продажу

Косяк нашли в сопроводительных документах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько недель назад ООО «Инвесттрейдсервис» из Оричевского района сделало 143 килограмма куриных костей. Правда, в качестве сырья для производства почему-то была указана говядина.

Компания нарушила прослеживаемость продукции при производстве и не подтвердила санитарную безопасность сырья, - сообщают в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Кости до сих пор остаются на хранении у производителя.

29 августа ООО получило предостережение о недопустимости нарушения требования ветеринарных законов РФ.

Ранее в Кирове фирма научилась делать свино-говяжий фарш без говядины.