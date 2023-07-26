Кировские умельцы делают фарш из свинины и говядины без говядины

Фарш продали в местную столовую Фото: архив КП

В июле 2023 года эксперты проверили работу кировского ООО «Продресурс» - компании, делающей мясные полуфабрикаты.

2 июля фирма оформила ветеринарные документы на 2 килограмма фарша из свинины и говядины. Правда, говядину при производстве не использовали вовсе.

Фарш продали в столовую в Кирове.

- Действия нарушают прослеживаемость продукции, не подтверждают безопасность и эпизоотическое благополучие места выхода сырья, - считают в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В итоге «Продресурсу» вынесли предостережение о недопустимости нарушений.