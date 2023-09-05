Кировская область - в тройке лидеров ПФО по доходам от леса

А в сумме собрали 977 миллионов рублей платы за использование лесов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировская область оказалась в числе регионов-лидеров Приволжского федерального округа (ПФО) по «лесным» доходам. Данные представлены за первые шесть месяцев 2023 года.

Наш регион отдал в консолидированный бюджет России 977 миллионов 200 тысяч рублей - платежи за использование лесов. Более 95% общей доли «лесного» дохода региона - поступления от платы за аренду лесных участков под заготовку древесины.

При этом на балансе региона осталось более 557 миллионов рублей, в местные (районные и окружные) бюджеты ушло свыше 36 миллионов рублей, а остальные средства - в российскую казну, - сообщили в филиале Рослесинфорга «Поволжский леспроект».

Эксперты рассчитывают, что Кировская область теперь может еще больше вложиться в восстановление лесов, закупку лесопожарной техники, запас семян, уход за молодняком.

В тройке лидеров по ПФО также Нижегородская область и Пермский край.