Федералы похвалили губернатора Соколова за «лесные» поправки

К совещанию присоединились депутаты ГД. Фото: kirovreg.ru

Изменения в Лесной кодекс РФ, предложенные от Кировской области, одобрены зампредом правительства РФ Викторией Абрамченко. Об этом рассказали по итогам совещания в кировском правительстве, к которому присоединились депутаты Госдумы.

С 1 сентября у лиц, готовящих аукционы, должны быть свои лесоперерабатывающие объекты. По словам губернатора Соколова, цель нововведения - сделать так, чтобы лесом пользовались не «черные» лесорубы и спекулянты, а те, кто его обрабатывает.

Ранее заявляться на аукционы мог кто угодно - любой предприниматель или юрлицо. В итоге лес вывозили «кругляком» и куда попало.

Депутаты ГД в ответ заявили о словах благодарности от глав других регионов: с введением поправок меняются перспективы развития отрасли. К слову, инициативы, предложенные Кировской областью, есть и в других сферах - от поддержки семей бойцов спецоперации до продовольственной безопасности РФ.