В Лесной кодекс РФ внесли поправки с учетом предложений Кировской области

Теперь в аукционах на делянки смогут участвовать только действующие лесопереработчики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесной кодекс РФ внесли предложения Кировской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, предложения подготовили в целях поддержки лесопереработчиков.

- Ко мне обратились наши лесопромышленники. Просили о равных подходах на аукционах на делянки. Проработали вопрос с нашим министерством лесного хозяйства и нашли нестыковки в новых поправках в Лесной кодекс. Угодья для рубки могли получить и переработчики, и те, кто просто вывозит кругляк в неизвестном направлении, - прокомментировал Александр Соколов.

В результате поправки с предложениями Кировской области одобрили. Теперь с 1 сентября к участникам лесных аукционов будет предъявляться требование о наличии у них объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. То есть участниками и победителями аукционов смогут стать только действующие лесопереработчики.