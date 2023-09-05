На площади в Коминтерне планируют установить светофоры

Работы проведут в будущем году при условии выделения финансирования. Фото: киров.рф

В Коминтерне на площади установят светофоры. Об этом сообщили в официальном паблике администрации «Благоустройство г.Кирова».

Регулировщики появятся на перекрестке улиц Павла Корчагина и Баумана. На данный момент, как сообщает ведомство, ведется разработка проектно-сметной документации. Работы планируют провести в первом полугодии 2024 года при условии выделения финансирования.

Стоит отметить, что некоторые горожане не согласны с данным решением. По их мнению, установка регулировщика только создаст пробку на перекрестке.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове на остановке «Трифонов монастырь» скоро появится новый павильон. Его планируют установить к началу октября.