С 1 сентября в Кировской области вырастет зарплата бюджетников

Это не последнее повышение зарплат бюджетников в текущем году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области с 1 сентября вырастут зарплаты бюджетников. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Рост составит от 4 до 7%. Зарплату повысят следующим сотрудникам:

- педработникам детсадов - на 3,8%;

- педработникам техникумов (училищ) - 4,1%;

- педработникам учреждений для детей-сирот - 6,7%;

- работникам учреждений культуры - 4,6%;

- врачам и соцработникам - 6,7%;

- трудящимся «неуказных» категорий - 5%.

В областном правительстве также сообщают, что это не последнее повышение в текущем году.

Напомним, что в январе 2023 года зарплаты кировским бюджетникам уже увеличивали. Рост составил от 5,5 до 11%, прибавку получили 67 тысяч человек.