С 1 сентября в Кировской области вырастет зарплата бюджетников

Это не последнее повышение зарплат бюджетников в текущем году.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кировской области с 1 сентября вырастут зарплаты бюджетников. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.
Рост составит от 4 до 7%. Зарплату повысят следующим сотрудникам:
- педработникам детсадов - на 3,8%;
- педработникам техникумов (училищ) - 4,1%;
- педработникам учреждений для детей-сирот - 6,7%;
- работникам учреждений культуры - 4,6%;
- врачам и соцработникам - 6,7%;
- трудящимся «неуказных» категорий - 5%.
В областном правительстве также сообщают, что это не последнее повышение в текущем году.
Напомним, что в январе 2023 года зарплаты кировским бюджетникам уже увеличивали. Рост составил от 5,5 до 11%, прибавку получили 67 тысяч человек.