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НовостиОбщество23 января 2023 13:29

В Кировской области на 11% увеличили зарплату педагогическим работникам

Прибавку получат более 20 тысяч сотрудников сферы образования
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Повышенную зарплату учителя получат уже в феврале.

Повышенную зарплату учителя получат уже в феврале.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировским педагогическим работникам поднимут зарплату на 11%. Об этом сообщили в правительстве области.

Индексация началась в январе 2023 года, поэтому уже в феврале учителям выдадут повышенную зарплату. Прибавку получит в общей сложности 20601 человек. Это педработники детсадов, учреждений общего и дополнительного образования, преподаватели и мастера производственного обучения начального и среднего профобразования, а также сотрудники, оказывающие соцуслуги детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

Ранее мы также сообщали, что 20 лучших педагогов Кировской области в 2023 году получат денежную премию. Подробнее - здесь.