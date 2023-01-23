В Кировской области на 11% увеличили зарплату педагогическим работникам

Повышенную зарплату учителя получат уже в феврале. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировским педагогическим работникам поднимут зарплату на 11%. Об этом сообщили в правительстве области.

Индексация началась в январе 2023 года, поэтому уже в феврале учителям выдадут повышенную зарплату. Прибавку получит в общей сложности 20601 человек. Это педработники детсадов, учреждений общего и дополнительного образования, преподаватели и мастера производственного обучения начального и среднего профобразования, а также сотрудники, оказывающие соцуслуги детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

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