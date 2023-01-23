В Кировской области лучшие педагоги получат премию в 100 тысяч рублей

Молодые специалисты будут получать доплаты к окладу, а учителям, работающим в сельской местности, увеличат выплату. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году 20 лучших педагогов региона получат денежные премии в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выплаты предусмотрены и другим работникам сферы образования. Так, лучшие представители педагогического сообщества в каждом районе Кировской области получат по 50 тысяч рублей. Молодым специалистам в течение первых трех лет работы будут доплачивать премии к окладу. Для учителей, чьи ученики наберут на ЕГЭ 100 баллов, также предусмотрены выплаты.

Кроме того, молодым педагогам, начавшим работать в сельской местности, увеличат единовременную выплату до 200 тысяч рублей. Учителям, трудящимся в городских населенных пунктах на территории муниципальных районов, повысили компенсацию до 150 тысяч рублей, а в городских организациях - до 100 тысяч.