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НовостиОбщество23 января 2023 9:54

В Кировской области лучшие педагоги получат премию в 100 тысяч рублей

Другим работникам сферы образования увеличили выплаты
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Молодые специалисты будут получать доплаты к окладу, а учителям, работающим в сельской местности, увеличат выплату.

Молодые специалисты будут получать доплаты к окладу, а учителям, работающим в сельской местности, увеличат выплату.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году 20 лучших педагогов региона получат денежные премии в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выплаты предусмотрены и другим работникам сферы образования. Так, лучшие представители педагогического сообщества в каждом районе Кировской области получат по 50 тысяч рублей. Молодым специалистам в течение первых трех лет работы будут доплачивать премии к окладу. Для учителей, чьи ученики наберут на ЕГЭ 100 баллов, также предусмотрены выплаты.

Кроме того, молодым педагогам, начавшим работать в сельской местности, увеличат единовременную выплату до 200 тысяч рублей. Учителям, трудящимся в городских населенных пунктах на территории муниципальных районов, повысили компенсацию до 150 тысяч рублей, а в городских организациях - до 100 тысяч.