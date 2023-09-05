Наворовал на миллион: задержан уфимец, обнесший магазин электроники в Кирове

Парня доставили обратно в Киров для расследования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратились работники магазина электроники из одного кировского ТЦ: у них украли 11 дорогих смартфонов. Неизвестный, взломав замок витрины, забрал технику.

Сумма ущерба - 1 миллион 151 тысяча рублей. Возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Сотрудникам УМВД России по Кировской области удалось установить личность подозреваемого: им оказался 18-летний житель Уфы. Полицейские вместе с СОБРовцами отправились в служебную командировку, задержали парня и привезли обратно в Киров.

Как выяснилось, смартфоны он успел продать, а вырученные деньги - потратить. Расследование продолжается.

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