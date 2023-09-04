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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 7:40

Четверо пострадавших: в Кирове вспыхнул пожар в покрасочном цехе

В Кирове четырех человек госпитализировали с ожогами после пожара
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В результате пожара никто не погиб.

В результате пожара никто не погиб.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове четыре человека пострадали на пожаре. Подробности сообщили в областном ГУ МЧС.

Инцидент случился в воскресенье, 3 сентября, в 18.00. Пожар вспыхнул в цехе по производству и покраске металлических конструкций на улице Металлистов. В результате огонь повредил емкости с красками и растворителями и металлические изделия на площади в полсотни квадратных метров. Кроме того, закоптились помещения на площади 300 квадратных метров.

Из-за пожара пострадали четыре человека, находившиеся в цехе. Их госпитализировали с ожогами. На данный момент ведомство устанавливает причину пожара.

Как сообщили в ГУ МЧС, всего за прошедшие выходные в Кировской области произошло 10 пожаров, в которых пострадали шесть человек. Погибших нет.