В 21 кировское лесничество передали новые УАЗы для патрулирования

Вручение ключей состоялось 4 сентября. Фото: kirovreg.ru

Кировские лесничие получили новые УАЗы для патрулирования. Об этом сообщили в областном правительстве.

В текущем году Минлесхоз региона и «Кировлесцентр», его подведомственное учреждение, получили 35,5 миллиона рублей на приобретение патрульной техники. На эти средства закупили 24 УАЗа.

Автомобили поступили в 21 район Кировской области. Их получили Афанасьевское, Верхошижемское, Даровское, Дубровское, Кильмезское, Кирсинское, Куменское, Лузское, Малмыжское, Нагорское, Омутнинское, Опаринское, Парковое, Санчурское, Свечинское, Слободское, Унинское, Фаленское, Шабалинское, Юрьянское и Яранское лесничества.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове из-за школьников изменили маршрут автобуса №23.