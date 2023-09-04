Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 15:01

В 21 кировское лесничество передали новые УАЗы для патрулирования

На закупку выделили 35,5 миллиона рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Вручение ключей состоялось 4 сентября. Фото: kirovreg.ru

Вручение ключей состоялось 4 сентября. Фото: kirovreg.ru

Кировские лесничие получили новые УАЗы для патрулирования. Об этом сообщили в областном правительстве.

В текущем году Минлесхоз региона и «Кировлесцентр», его подведомственное учреждение, получили 35,5 миллиона рублей на приобретение патрульной техники. На эти средства закупили 24 УАЗа.

Автомобили поступили в 21 район Кировской области. Их получили Афанасьевское, Верхошижемское, Даровское, Дубровское, Кильмезское, Кирсинское, Куменское, Лузское, Малмыжское, Нагорское, Омутнинское, Опаринское, Парковое, Санчурское, Свечинское, Слободское, Унинское, Фаленское, Шабалинское, Юрьянское и Яранское лесничества.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове из-за школьников изменили маршрут автобуса №23.