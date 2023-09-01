В парке Победы сносят детскую площадку

На время проведения работ доступ на площадку ограничат. Фото: киров.рф

В пятницу, 1 сентября, в Кирове начнут демонтировать устаревшую детскую площадку в парке Победы. Как сообщили в Октябрьском теруправлении, оборудование не подлежит восстановлению и ремонту.

Комплекс установили в парке еще в 2013 году. Сейчас элементы не соответствуют требованиям безопасности. Кировчан предупредили, что на время проведения работ доступ на площадку ограничат.

На участке взамен старого установят новое игровое оборудование. Средства выделены в рамках исполнения наказов избирателей.

Напомним, что площадь перед Филармонией разрыли для перекладки труб. Реконструкцию сетей начнут и в районе цирка.