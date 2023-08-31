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НовостиЗдоровье31 августа 2023 11:12

7 сентября кировчан призовут жить трезво

В плане стоят соревнования, профилактические акции и вебинары с наркологами
Петр МАКСИМОВ
Одна из площадок будет в Александровском саду. Фото: kirovreg.ru

Одна из площадок будет в Александровском саду. Фото: kirovreg.ru

Ко Всероссийскому дню трезвости Киров присоединится к мероприятиям по профилактике алкогольной зависимости среди населения.

На 7 сентября в Александровском саду запланирована акция «Живи трезво»: команды участников ждут соревнования, посвященные вреду алкоголя.

А в учебных заведениях проведут классные часы, посвященные ЗОЖу. Плюсом проведут серию вебинаров от врачей-наркологов, - анонсирует правительство Кировской области.

Спиртное, в том числе контрафакт (либо выпитое в большом количестве), остается одной из наиболее частых причин отравлений в Кировской области. С начала 2023-го счет смертей от него уже идет на десятки.