Кировчан попросили приезжать в Победилово на такси

Пассажирам приносят извинения за временные неудобства. Фото: vk.com/pobedilovo.online

Кировчан попросили не оставлять транспорт на парковке Победилово. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, такие меры связаны с благоустройством привокзальной площади аэровокзала.

Кроме того, пассажирам рекомендовали по возможности пользоваться услугами такси и общественного транспорта. Уточняется также, что работы завершатся к 31 октября текущего года.

Напомним, что Победилово реконструируют к юбилею областного центра. В том числе, в аэропорту ремонтируют будущий зал ожидания.