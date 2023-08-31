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НовостиОбщество31 августа 2023 8:14

Кировчан попросили приезжать в Победилово на такси

Пассажиров Победилово попросили не оставлять транспорт на парковке аэропорта
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Пассажирам приносят извинения за временные неудобства. Фото: vk.com/pobedilovo.online

Пассажирам приносят извинения за временные неудобства. Фото: vk.com/pobedilovo.online

Кировчан попросили не оставлять транспорт на парковке Победилово. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, такие меры связаны с благоустройством привокзальной площади аэровокзала.

Кроме того, пассажирам рекомендовали по возможности пользоваться услугами такси и общественного транспорта. Уточняется также, что работы завершатся к 31 октября текущего года.

Напомним, что Победилово реконструируют к юбилею областного центра. В том числе, в аэропорту ремонтируют будущий зал ожидания.