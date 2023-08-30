Для альбома к 650-летию Кирова пересмотрели 2 тысячи архивных фото

Экспертам еще предстоит решить, сколько точно страниц будет в памятном альбоме. Фото: киров.рф

К 650-летию Кирова выпустят памятную книгу из двух частей. Первый макет второй части - фотоальбома - уже готов.

Эксперты отсмотрели более 2 тысяч снимков, убрали часто повторяющиеся в других изданиях кадры - и в итоге сделали по-своему уникальную подборку. Это фото самых разных лет, включая и дореволюционные, и современные.

Рабочая группа при главе Кирова Елене Ковалевой в целом макет одобрила, высказав несколько замечаний. Предложения поступили от чиновников, архивистов, музейщиков и историков.

Но нужна еще одна встреча: на ней окончательно определят количество страниц в изданиях и объемы их выпуска.