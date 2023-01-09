Кировчане могут поделиться снимками видов города для юбилейного фотоальбома

Для фотоальбома принимаются снимки с видами Кирова. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Кировчане могут предоставить снимки для фотоальбома к юбилею областного центра. Подробности рассказали в мэрии.

Так, к 650-летию Кирова планируется выпустить альбом, посвященный разным периодам истории города. В него войдут архивные фото, а также принадлежащие местным жителям. Предоставить свои снимки с видами областного центра могут все желающие.

Фотографии можно прислать как в цифровом, так и в аналоговом виде. У каждой нужно указать автора и дату. К снимкам необходимо приложить сопроводительное письмо с ФИО передавшего фотографию, контактной информацией и согласием на использование. Отбирать кадры будут авторы альбома.

Передать снимки можно следующим образом:

- на электронную почту: gako-kirov@yandex.ru с пометкой «Для Т. Н. Елсуковой»;

- лично в Центральный государственный архив Кировской области (Карла Маркса, 142).

Выбранные фотографии опубликуют в юбилейном издании альбома и на интернет-портале. Наиболее интересные могут (с согласия владельца) остаться на постоянное хранение в фонд ЦГАКО.