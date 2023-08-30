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НовостиОбщество30 августа 2023 4:30

На Кольцова в Кирове асфальтируют тротуары

Пока участки готовы на треть
Петр МАКСИМОВ
В работе остаются еще несколько объектов. Фото: киров.рф

В работе остаются еще несколько объектов. Фото: киров.рф

Подрядчик АО «Гордормостстрой» (ГДМС) вышел на очередной объект - улицу Кольцова в Кирове. Здесь нужно сделать тротуары.

Сейчас в работе участок от улицы Менделеева до улицы Упита. Первым делом будут делать покрытие со стороны школы № 42, чтобы оно было готово к 1 сентября.

Пока тротуары по Кольцова готовы на треть. На других участках готовят основания, ставят поребрики, засыпают щебень.

К приемке сейчас готовят пешеходные зоны по Мира и Риммы Юровской, завершают работы на Ленина в Лянгасове.

Все работы идут по федеральному проекту ФКГС.