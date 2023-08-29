Кировчане могут придумать новые официальные праздничные даты

Сколько именно праздников добавят, не уточняется Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кировской области могут установить новые праздничные дни и памятные даты. К ним, соответственно, приурочат разные мероприятия - будут развивать региональные традиции.

Соответствующий запрос в Общественную палату области поступил из Заксобрания региона.

Теперь любой житель региона может участвовать в подготовке перечня дополнительных праздников. Идеи и предложения просят обосновывать и аргументировать. Принимают их на электронной почте Общественной палаты opko43@opko43.ru.

Параллельно запустили и горячую линию по номеру 64-54-30. Звонки принимают с 10 до 12 часов по будням.

Предложения можно направить до 6 сентября.