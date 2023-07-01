Стало известно, какой новый официальный праздник учредят в Кировской области

Памятная дата придется на 1 июля. Фото: страница Александра Соколова ВКонтакте

В субботу, 1 июля, в Кирове собрались ветераны боевых действий, войн, локальных конфликтов. Акция прошла у памятника маршалу Коневу.

Собравшихся приветствовал губернатор Соколов. Как рассказал Александр Валентинович, сейчас 1 июля - день ветеранов боевых действий - «общественный, народный праздник». Однако в официальном календаре он пока не значится.

- Обсудили с депутатами Законодательного Собрания, - сообщил глава региона. - Сегодня дал поручение разработать областной закон, чтобы эта дата - 1 июля - в Кировской области была официальным праздником.