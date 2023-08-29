На Театралке выступит Звонкий, который «я верю в чудеса»

Вход на концерт свободный. Фото: vk.com/molpol43

В пятницу, 1 сентября, в Кировской области отметят День знаний. Одной из главных площадок станет Театралка - с 17 часов здесь будет несколько площадок (12+), посвященных Всемирным фестивалям молодежи разных лет.

Плюсом министерство молодежной политики обещает фотозоны, флешмоб, концерт от победителей фестиваля «Серебряные струны» и участников студвесны.

Гвоздь программы - певец Звонкий, исполнитель хита «Я верю в чудеса, слышу все голоса».

Вход свободный.

Полная афиша есть здесь.