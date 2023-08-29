Приставы продают машины кировских должников за суммы от 43 до 545 тысяч рублей

Можно взять самые разные авто. Фото: приставы

ГУФССП России по Кировской области передает на принудительную реализацию машины, арестованные у должников.

В данный момент на комиссионных началах и торгах продают следующие авто:

- «Ниссан Ноут 1.6 Комфорт» (2007) за 343 тысячи 700 рублей;

- «Форд Фьюжн» (2006) за 240 тысяч рублей;

- «Ауди А6» (2007) за 545 тысяч 300 рублей;

- «Ауди А6 1.8Т» (1999) за 221 тысячу 300 рублей;

- «Хендай Элантра 1.6» (2008) за 409 тысяч 500 рублей;

- «ВАЗ 21099» (2001) за 43 тысячи рублей.

Полный список реализуемых машин есть здесь и здесь.