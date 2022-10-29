В Кировской области приставы выставили на продажу 25 автосредств должников

На торги выставили 22 автомобиля и еще 3 транспортных средства. Фото: УФССП Кировской области

Судебные приставы передали на продажу 25 транспортных средств, арестованных у должников. В УФССП России по Кировской области сообщили, что для погашения долгов принудительно будут реализованы в основном автомобили зарубежного производства. Но есть и отечественные легковушки, а также грузовики и прицепы.

Самый дорогой автомобиль - Lexus LX450d, 2017 г.в., Киров, стоит почти 6,5 миллиона рублей. Самый дешевый - «Лада Калина», 2010 г.в., продают в Малмыже, стоимость - 37000 рублей.

Помимо легковых автомобилей, также продают тягач MAN 1932, 1990 г.в. Его реализуют в Кирово-Чепецке за 233000 рублей. Грузовой автомобиль «Камаз», 2011 г.в. выставили на продажу в Кирове за 1752000 рублей. А прицеп «САЗ 82994», 2017 г.в. предлагают за 43000 руб.

Полный список выставленного на продажу автотранспорта и другого имущества, а также условия его приобретения и дату проведения торгов можно узнать на сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.