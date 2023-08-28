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НовостиПроисшествия28 августа 2023 11:21

Тело нашли в заброшенном доме: 60-летнего кировчанина подозревают в убийстве собутыльника

Заколоть кировчанина, найденного в заброшенном доме, мог собутыльник
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Подозреваемого заключили под стражу

Подозреваемого заключили под стражу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 24 августа, в заброшенном доме по улице Фрунзе в городе Кирове нашли тело 51-летнего мужчины. У него было ножевое ранение спины.

Следком уже установил «лицо, вероятно причастное к смерти мужчины». Им оказался его 60-летний приятель.

По версии следствия, в тот день мужчины выпивали и в какой-то момент поссорились. Подозреваемый взял нож, ударил им в спину собутыльника и сбежал. А тот скончался на месте от полученной травмы.

Подозреваемого заключили под стражу. Дело заведено по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Ранее «Комсомолка» писала и о смертельном ДТП.