Тело нашли в заброшенном доме: 60-летнего кировчанина подозревают в убийстве собутыльника

Подозреваемого заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 24 августа, в заброшенном доме по улице Фрунзе в городе Кирове нашли тело 51-летнего мужчины. У него было ножевое ранение спины.

Следком уже установил «лицо, вероятно причастное к смерти мужчины». Им оказался его 60-летний приятель.

По версии следствия, в тот день мужчины выпивали и в какой-то момент поссорились. Подозреваемый взял нож, ударил им в спину собутыльника и сбежал. А тот скончался на месте от полученной травмы.

Подозреваемого заключили под стражу. Дело заведено по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Ранее «Комсомолка» писала и о смертельном ДТП.