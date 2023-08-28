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НовостиОбщество28 августа 2023 8:35

Автобусный маршрут Киров - Афанасьево планируют запустить до конца года

Губернатор региона получил разработать расписание движения транспорта
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Частники из-за ряда причин не выходят на конкурс. Фото: vk.com/kirovreg43

Частники из-за ряда причин не выходят на конкурс. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кировской области до конца текущего года запустят маршрут Киров - Афанасьево - Киров. Глава региона Александр Соколов поручил разработать расписание движения транспорта областному министерству транспорта.

По словам губернатора, частники из-за ряда причин не выходят на конкурс. В том числе уровня рентабельности.

Напомним, что Киров получит 15 автобусов, а троллейбусы может взять в лизинг. Сейчас чиновники изучают предложения на рынке.