Крестный ход в Кирове: какие улицы перекроют 30 августа

Верующие совершат шествие с иконой Стефана Филейского к часовне преподобного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 30 августа, в Кирове ограничат движение транспорта. Как пояснили в городской администрации, улицы перекроют на время проведения крестного хода.

Так, верующие совершат шествие с иконой Стефана Филейского к часовне преподобного. Поэтому с 09.30 до 14.30 кировчане не смогут проехать по следующим участкам:

- пересечение Дзержинского и Луганской;

- Луганская от Дзержинского до проезда Можайского;

- Жуковского;

- улица Слобода Зоновы;

- улица Александра Невского;

- на развязке по Дзержинского к деревне Большая Гора;

- Причальная от Дзержинского до 4-го Северного переулка;

- 4-й Северный переулок до часовни Стефана Филейского;

- по дороге от деревни Хабаровы до улицы Дзержинского.

- по ул. Дзержинского на участке от поворота на д. Хабаровы доул. Луганской.

Напомним, что на мост через Чепцу и тоннель в Нововятске из федерального бюджета готовы направить 3,7 млрд рублей.