Крестный ход в Кирове: какие улицы перекроют 30 августа

Верующие совершат шествие с иконой Стефана Филейского к часовне преподобного.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В среду, 30 августа, в Кирове ограничат движение транспорта. Как пояснили в городской администрации, улицы перекроют на время проведения крестного хода.
Так, верующие совершат шествие с иконой Стефана Филейского к часовне преподобного. Поэтому с 09.30 до 14.30 кировчане не смогут проехать по следующим участкам:
- пересечение Дзержинского и Луганской;
- Луганская от Дзержинского до проезда Можайского;
- Жуковского;
- улица Слобода Зоновы;
- улица Александра Невского;
- на развязке по Дзержинского к деревне Большая Гора;
- Причальная от Дзержинского до 4-го Северного переулка;
- 4-й Северный переулок до часовни Стефана Филейского;
- по дороге от деревни Хабаровы до улицы Дзержинского.
- по ул. Дзержинского на участке от поворота на д. Хабаровы доул. Луганской.
Напомним, что на мост через Чепцу и тоннель в Нововятске из федерального бюджета готовы направить 3,7 млрд рублей.