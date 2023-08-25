На мост через Чепцу и тоннель в Нововятске из федерального бюджета готовы направить 3,7 млрд рублей

Поступление средств запланировано на период с 2024 по 2028 год. Фото: kirovreg.ru

В федеральном бюджете предусмотрено 3,7 млрд рублей на мост через Чепцу и тоннель в Нововятске. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Так, согласно проекту распределения субсидий в 2024-2026 годах на строительство моста через реку Чепцу заложено 1,8 млрд рублей, на тоннель - 200 млн рублей.

Далее в 2027 и 2028 годах федеральное финансирование может составить 1,2 млрд рублей - на мост, 500 млн рублей - на тоннель.